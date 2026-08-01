В Колумбии 67 детей и подростков получили бактериальное пищевое отравление

Tiempo: более 60 детей отравились обедом в Колумбии В Колумбии 67 детей и подростков получили бактериальное пищевое отравление

Москва1 авг Вести.В Колумбии у более чем 60 детей и подростков диагностировали отравление во время обеда в одном из местных учебных заведений, сообщило издание Tiempo.

Инцидент произошел в четверг, 30 июля, на юге департамента Боливар. Пострадали дети в возрасте от 3 до 14 лет.

По меньшей мере 67 учащихся сельскохозяйственного учебного заведения были доставлены в медучреждение после того, как у них появились признаки, указывающие на отравление, возникшее после ... обеда сказано в статье

На обед дети ели свинину и курицу с картошкой. По словам заведующего больницей, куда госпитализировали пострадавших, предварительной причиной отравления могли стать бактерии.

Дети жаловались на боли в животе, рвоту, диарею, головокружение, повышение температуры, в некоторых случаях были зафиксированы обмороки.

Роспотребнадзор 20 июля направил Турции запрос в связи с информацией об отравлении туристов в одном из пятизвездочных отелей в Аланье.