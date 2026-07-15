В Индии женщина родила четверняшек в авторикше, все дети скончались PTI: в Индии женщина родила четверняшек в авторикше, все дети скончались

Москва15 июл Вести.В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина родила четверых детей прямо в авторикше по пути в больницу. Все новорожденные скончались вскоре после появления на свет, передает агентство PTI.

Родственники обвиняют местные власти и скорую в том, что медики так и не прибыли вовремя для оказания помощи, говорится в публикации.

Жительница деревни Найгаон, Раджни Сингарам, находилась на седьмом месяце беременности, когда у нее внезапно начались схватки. По словам ее родственников, они незамедлительно позвонили в скорую помощь, однако так и не получили ответа. Семья приняла решение самостоятельно отвезти женщину на личном автомобиле в государственный медицинский центр Гутаса, откуда ее уже в тяжелом состоянии перенаправили в больницу города Бичхия.

Единственным доступным транспортом до больницы оказалась авторикша (крытый трехколесный мотоцикл). Именно во время этой поездки прямо в салоне транспортного средства женщина начала рожать.

Главный врач округа, доктор Д.Дж. Моханти сообщил, что все четверо новорожденных - три девочки и мальчик - появились на свет глубоко недоношенными с массой тела примерно по полтора килограмма каждый. По заключению врачей именно крайняя степень недоношенности стала причиной гибели младенцев, а не задержка в транспортировке.

Мать была доставлена в больницу, ее состояние сейчас стабильно и вне опасности. Однако отец погибших детей, Ганеш Сингарам, убежден: если бы скорая помощь прибыла своевременно, трагедии можно было избежать.