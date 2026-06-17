В Малайзии новый внедорожник столкнулся с грузовиком по дороге из автосалона

Семья из семи человек попала в смертельное ДТП почти сразу после покупки авто В Малайзии новый внедорожник столкнулся с грузовиком по дороге из автосалона

Москва17 июн Вести.В Малайзии семья из семи человек спустя несколько минут после покупки нового автомобиля попала в ДТП на трассе в штате Пинанг. Выжить удалось только одному ребенку, пишет издание Need To Know.

Авария произошла утром 7 июня вскоре после того, как семья забрала новый автомобиль Proton X50 из автосалона. На шоссе машина неожиданно выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Уточняется, что за рулем находился 21-летний Ахмад Фахим. Вместе с ним в автомобиле ехали его родственники и трое детей в возрасте двух месяцев, трех и семи лет. После столкновения спасателям пришлось использовать специальное оборудование, чтобы извлечь людей из искореженного автомобиля.

Единственной выжившей оказалась трехлетняя девочка. Она была госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Причины, по которым внедорожник выехал на встречную полосу, пока не установлены.

По информации местных СМИ, водитель грузовика ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, однако в момент аварии не превышал скорость. Проверка также не выявила в его организме следов алкоголя или наркотических веществ.