Москва6 июл Вести.Сразу пятеро малышей – три девочки и два мальчика – родились в Андижане на востоке Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, 6 июля жительница Андижана была госпитализирована в местный родильный комплекс с диагнозом "многоплодная беременность"​​​.

Спустя несколько часов врачи провели ей экстренное кесарево сечение в связи с преждевременными родами. На свет появились сразу пятеро детей отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава

Новорожденные и их мать чувствуют себя хорошо и сейчас находятся под наблюдением медиков, уточнили в ведомстве.

Вес малышей – от 1,25 до 1,605 килограмма.

Ранее ажиотаж в социальных сетях вызвали братья-тройняшки из Китая, которые сыграли свадьбу в один день. Все три молодых человека состояли в длительных отношениях и готовы были жениться, по этой причине родители предложили сделать им это одновременно.