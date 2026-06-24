Тройняшки-капибары появились на свет на туристической ферме в Ставрополье Трое детенышей капибары родились на ферме в Ставропольском крае

Москва24 июн Вести.Трое детенышей капибары родились на туристической ферме в Ставропольском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что это уникальное событие для юга России, поскольку капибары редко размножаются в некомфортных условиях.

Редкое событие произошло на туристической ферме – на свет появились сразу три детеныша капибары… Рождение сразу трех малышей считается не просто пополнением, а свидетельством того, что для животных удалось создать среду, максимально близкую к естественной цитирует сообщение правительства агентство

Отмечается, что новорожденные находятся рядом с матерью и чувствуют себя хорошо. За ними присматривают специалисты. Скоро малышей планируют показать посетителям фермы.