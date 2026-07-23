Москва23 июл Вести.В Новосибирске родилась редкая трихориальная тройня – все малыши являются разнояйцевыми. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

По данным издания, для семьи многоплодная беременность была неожиданностью: в роду у 23-летней Марии не было таких случаев. Еще более удивительным оказалось то, что каждый из малышей развивался из отдельной яйцеклетки – это довольно редкий случай.

Здесь три яйцеклетки, три ребенка получились из разных яйцеклеток, каждый индивидуальный, прям индивидуальный. Это достаточно редкое явление, для тройни тем более рассказала врач-неонатолог Наталья Пшонная

Изначально врачи предполагали двойню, но на первом скрининге оказалось, что детей трое – две девочки и мальчик.

Папа был просто в шоке. Я ему звоню: "Поздравляю, ты многодетный папа". — "О, классно". Сбрасывает. А потом перезванивает: "А что значит: многодетный папа?". — "Трое детей". Там и радость, и большой-большой ужас поделилась молодая мама

С мужем Мария познакомилась у песочницы, где оба гуляли с племянниками. Она увидела, как мужчина подбрасывает ребенка, и подумала, что хотела бы выйти замуж за человека, который так же любит детей. Спустя 12 дней после знакомства они подали заявление в ЗАГС.

С детьми Марии помогает бабушка – она берет на себя ночные кормления, чтобы мама могла выспаться.