Москва31 июлВести.В начале июля 28-летняя жительница Волгограда первую за 2026 год тройню. Спустя почти месяц маму с детьми выписали домой из Перинатального центра №2, сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.
Беременность была плановой и наступила естественным путем. Малышки Мария, Ксения и Есения появились на свет благодаря плановой операции кесарево сечение на 32-й неделеговорится в сообщении
За состоянием беременной женщины следила целая команда медиков Перинатального центра №2. Сразу после рождения малышек поместили в отделение реанимации. После девочками занимались специалисты отделения патологии недоношенных новорожденных детей.
В настоящий момент девочки набрали нормальный вес и их выписали домой.