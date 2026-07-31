В Волгограде женщину, родившую тройню, выписали из роддома

Жительница Волгограда родила тройню В Волгограде женщину, родившую тройню, выписали из роддома

Москва31 июл Вести.В начале июля 28-летняя жительница Волгограда первую за 2026 год тройню. Спустя почти месяц маму с детьми выписали домой из Перинатального центра №2, сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.

Беременность была плановой и наступила естественным путем. Малышки Мария, Ксения и Есения появились на свет благодаря плановой операции кесарево сечение на 32-й неделе говорится в сообщении

За состоянием беременной женщины следила целая команда медиков Перинатального центра №2. Сразу после рождения малышек поместили в отделение реанимации. После девочками занимались специалисты отделения патологии недоношенных новорожденных детей.

В настоящий момент девочки набрали нормальный вес и их выписали домой.