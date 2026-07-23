Малыша с весом при рождении 990 граммов выписали из перинатального центра В Подмосковье малыша с весом при рождении 990 граммов выписали домой

Москва23 июл Вести.Из перинатального центра в подмосковном Видном выписали девочку, которая родилась с весом 990 граммов. Мама малышки в интервью ИС "Вести" рассказала, что сейчас новорожденная весит уже три килограмма, а ее рост составляет 49 сантиметров.

Мира появилась на свет на 29-й неделе беременности. Ее рост составлял 35 сантиметров, а вес – 990 граммов. Маме сделали экстренное кесарево сечение.

Повлияло на это заболевание, мы всей семьей переболели ангиной, я перенесла в легкой форме, но это дало о себе знать, воды отошли неожиданно… Мирочка у нас теперь три килограмма и рост – 49 сантиметров, почти 50, так что мы уже готовы к выписке поделилась мама Наталья Бородаева

Малышка прошла через реанимацию, интенсивную терапию и ежедневный осмотр медиков, мама жила в больнице вместе с ней. Видновский перинатальный центр специализируется на таких случаях.

Недоношенные дети у нас рождаются с весом до килограмма. В год это приблизительно стандартная цифра – около 50 недоношенных. И очень низкая масса тела – от одной до полутора тысячи граммов – их чуть больше, около 70-90 в год рождается рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского центра Елена Трифонова

Врачи отмечают, что чаще всего причинами преждевременных родов становятся инфекции и стресс. Поэтому беременным рекомендуют готовиться к такому осознанному шагу и перестроиться на эти девять месяцев.