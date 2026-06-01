В Петербурге выписали из больницы первую в РФ генетически идентичную четверню

Москва1 июн Вести.В Санкт-Петербурге выписали из больницы маму и девочек-четверняшек. Детям дали имена Анна, София, Василиса и Анастасия. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Речь идет о первой в России монохориальной тетраамиотической четверне. Особенность такой беременности заключается в том, что все эмбрионы развивались в одной общей плаценте.

Малышки появились на свет в Перинатальном центре № 17 на 32-й неделе беременности. Каждая из них весила чуть больше одного килограмма.

По словам мамы близняшек Марии Макаренко, пока они с мужем не привыкли к статусу многодетной семьи и дочерей различать еще не научились. Однако уже придумали способ, как это делать – повязали на их ручки ниточки разного цвета.

Смотрю и не верю… Мы сначала узнали, что трое. Очень удивлялись, не могли привыкнуть. Потом через какое-то время сделали УЗИ и обнаружили, что есть еще один ребенок призналась многодетная мать Мария Макаренко

Семье назначен социальный куратор, подобрана няня, переданы наборы для новорожденных. Кроме того, в подарок от города Макаренко получили вместительный автомобиль.