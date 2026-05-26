В Брянске ребенок впал в кому после проблемных родов матери

В Брянске новорожденная девочка впала в кому, из которой никогда не выйдет В Брянске ребенок впал в кому после проблемных родов матери

Москва26 мая Вести.Родившаяся у супругов из Брянска Полины и Сергея Пинчук девочка после неудачных родов матери впала в кому, пишет издание URAL.KP.RU.

У Полины и Сергея, который вместе 4 года, есть дети от первых браков: у нее 11-летний сын, у него 5-летняя дочь. Но паре хотелось общего ребенка. Их мечта сбылась – в августе 2025 года Полина узнала, что ждет ребенка.

Беременность проходила без осложнений, но на 36-й неделе у женщины сильно заболел живот. Обращение к участковому врачу ничего не дало, и 24 марта, когда боли стали невыносимыми, Сергей привез жену в перинатальный центр, где ей сообщили, что она рожает.

Сперва было решено, что женщина будет рожать самостоятельно, но возникли осложнения. В результате роженицу увезли в операционную, чтобы экстренно провести кесарево сечение.

Женщине дали анестезию – очнулась она уже в палате. Пришедшая анестезиолог сообщила, что родилась девочка, но у нее случилась гипоксия (кислородное голодание), то есть сразу после рождения она не дышала, и реанимировать ее удалось только на 5-й минуте. Полина назвала дочку Василисой – в честь своего отца.

Сразу после родов малышку положили в реанимацию. Василиса впала в кому третьей степени. Через месяц ее перевели в областную больницу и присвоили паллиативный статус.

Врачи сказали, что наша малышка никогда не выйдет из комы. Она открыла глаза, но сознание к ней не вернется. Такие детки в среднем живут от 4 месяцев до трех лет рассказала молодая мать

Полина и Сергей считают, что причиной стала халатность врачей. Они обратились к юристу, с помощью которой направили запросы в надзорные органы с просьбой провести проверку качества оказанной медицинской помощи на всех этапах. В ближайшее время супруги также планируют обратиться в суд.