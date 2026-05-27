СК возбудил дело из-за комы младенца после родов в Брянске

Следком завел уголовное дело по факту комы младенца в Брянске СК возбудил дело из-за комы младенца после родов в Брянске

Москва27 мая Вести.Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи местной жительнице и ее новорожденному ребенку. Поводом стала публикация в СМИ. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ на платформе MAX.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) говорится в публикации Следкома

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования контролирует руководитель следственного управления Алексей Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что в Брянске у супругов Полины и Сергея Пинчук после тяжелых родов девочка впала в кому. Через месяц ее перевели в областную больницу, присвоив паллиативный статус.