Москва29 июлВести.В Новосибирске спустя почти два месяца выписали редкую разнояйцевую тройню. В беседе с корреспондентом ИС "Вести" 23-летняя мама малышей Мария Григорьева призналась, что счастлива наконец оказаться дома.
Редкая трихориальная тройня появилась на свет 10 июня. Все это время две девочки и мальчик находились под пристальным присмотром медиков и набирали вес.
Как отмечает врач-неонатолог Наталья Пшонная, чаще всего такие дети появляются благодаря процедуре ЭКО, однако в данном случае речь об этом не идет.
Никакие репродуктивные методы дополнительные не использовались, то есть это все естественно произошло, мама с папой постаралисьуказала специалист
Для Марии это должен был стать первый ребенок, а в итоге семья сразу оказалась многодетной.
Папа – ветеран боевых действий, дочерей и сына он очень ждал дома. Мужчина признался, что, как только взял их на руки, на глазах у него навернулись слезы.