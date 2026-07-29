"Мама с папой постарались": редкую тройню выписали из новосибирского роддома В Новосибирске спустя 2 месяца из роддома выписали редкую трихориальную тройню

Москва29 июл Вести.В Новосибирске спустя почти два месяца выписали редкую разнояйцевую тройню. В беседе с корреспондентом ИС "Вести" 23-летняя мама малышей Мария Григорьева призналась, что счастлива наконец оказаться дома.

Редкая трихориальная тройня появилась на свет 10 июня. Все это время две девочки и мальчик находились под пристальным присмотром медиков и набирали вес.

Как отмечает врач-неонатолог Наталья Пшонная, чаще всего такие дети появляются благодаря процедуре ЭКО, однако в данном случае речь об этом не идет.

Никакие репродуктивные методы дополнительные не использовались, то есть это все естественно произошло, мама с папой постарались указала специалист

Для Марии это должен был стать первый ребенок, а в итоге семья сразу оказалась многодетной.

Папа – ветеран боевых действий, дочерей и сына он очень ждал дома. Мужчина признался, что, как только взял их на руки, на глазах у него навернулись слезы.