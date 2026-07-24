Бабушка тройни из Новосибирска рассказала, что семью поздравила вся филармония "Вся филармония поздравляла": бабушка тройни из Новосибирска поделилась эмоциями

Москва24 июл Вести.Бабушка родившихся в Новосибирске разнояйцевых тройняшек Наталья Храмова рассказала, как окружение молодой семьи отреагировало на радостное событие. В беседе с ИС "Вести" она поделилась, что вся филармония поздравляла ее и ее супруга с рождением трех внуков.

Наталья также сообщила, что она и новоиспеченный дедушка были очень рады, когда узнали о тройне.

Это тройное счастье. Да я всегда за детей, всегда, чтобы детей много было, жалела, что много сама не родила. Поэтому хорошо. Дед у нас работает в филармонии, в оркестре ударник. Она (мама тройняшек – прим. ред.) тоже музыкант. И у нас такое тройное счастье, нас вся филармония поздравляла, что трое внуков призналась женщина

Ранее сообщалось, что 23-летняя мама родила в Новосибирске трихориальную тройню. Многоплодная беременность подобного рода – когда все три ребенка находятся в отдельных яйцеклетках – случается крайне редко. Изначально врачи предполагали двойню, но на первом скрининге оказалось, что у женщины будет трое детей – две девочки и мальчик.