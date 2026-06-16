Москва16 июн Вести.В России зафиксирован первый случай рождения однояйцевых четверняшек. Доцент кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), психолог Анна Полосина в интервью ИС "Вести" поделилась рекомендациями о том, как родителям генетически одинаковых детей развить в каждом ребенке уникальность и помочь им стать личностями.

Санкт-Петербург стал свидетелем исторического события: родились четыре генетически идентичные девочки – Анна, София, Василиса и Анастасия. Это первый случай в России, когда все четыре эмбриона произошли из одной яйцеклетки. Несмотря на полное генетическое сходство девочек, психолог рекомендует раскрывать в каждой из них свою индивидуальность.

Проявлять индивидуальность с точки зрения того, что мы проводим время с каждым ребенком, разговариваем с каждым ребенком, но и не забывать про совместную деятельность. Именно поэтому стоит не только одевать детей по-разному и давать каждому личное пространство, но и находить время для общения один на один рекомендует Полосина

Ранее сообщалось, что акушеры республиканского перинатального центра в Грозном успешно приняли роды у женщины, беременной четверней. У Асии Субботиной родились два мальчика и две девочки.