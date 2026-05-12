Москва12 мая Вести.Впервые в истории итальянский суд официально признал законным наличие трех родителей (ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) у ребенка. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда города Бари.

Впервые в Италии был признан ребенок, имеющий трех родителей: двух отцов, которые воспитывают его с рождения, и мать, родившую его... Это решение является первым подобным в нашей стране и позволяет внести в реестр свидетельство (о рождении - прим. ред.) ребенка с двумя отцами говорится в публикации

По данным издания, мальчик, которому сейчас четыре года, родился в Германии. Биологический отец ребенка состоит в брате с гражданином Италии и Германии, а биологическая мать является давней подругой пары, у нее есть свои дети.

Сообщается, что ребенок был зачат естественным путем и был признан как матерью, так и биологическим отцом. После отец забрал его на воспитание. В дальнейшем его супруг, участвовавший в воспитании, инициировал процедуру официального признания ребенка. Это стало возможным благодаря закону Германии, разрешающему однополым парам усыновлять ребенка партнера.

Пара попыталась зарегистрировать свой статус в регионе Апулия, однако местный муниципалитет отказал им, заподозрив использование суррогатного материнства, запрещенного в Италии. Апелляционный суд Бари позднее не обнаружил соответствующих признаков и, учитывая отсутствие возражений со стороны биологической матери, обязал муниципалитет выдать свидетельство о рождении, в котором будут указаны три родителя.