Премьер Польши обозначил свою позицию в отношении однополых браков Туск выступил за однополые браки, но против усыновления детей такими парами

Москва12 мая Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе открытия заседания кабмина выступил за признание в стране однополых браков (движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ и запрещено), которые были заключены за границей. В то же время он высказался против того, чтобы такие пары усыновляли детей.

В последнее время в Польше возникают ситуации, при которых состоящие в однополом браке граждане хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца​​​. Однако получают отказ, несмотря на решения польских судов и Суда Европейского союза, которые обязывают соответствующие ведомства признавать такие союзы и выдавать необходимые документы.

Мы обязались – и я буду лично за этим следить – выполнять решения европейских и польских судов. Это вопрос верховенства права. В еще большей степени – это вопрос достоинства человека и прав человека сказал Туск

Польский премьер подчеркнул, что это не является "путем к возможности усыновлений".

Ранее Министерство цифровизации Польши сообщило, что определения "муж" и "жена" в документах о браке в республике заменят "гендерно нейтральными" понятиями "супруг №1" и "супруг №2".