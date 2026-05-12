Россия организовала канал с Украиной по воссоединению детей с семьями

Москва12 мая Вести.Между Россией и Украиной с 2023 года действует прямой канал связи, предназначенный для оперативного решения вопросов по воссоединению детей с их семьями.

Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что, несмотря на распространяемые в Европе сведения о якобы создаваемых Москвой препятствиях и нежелании идти на контакт, процесс возвращения несовершеннолетних в семьи продолжает стабильно развиваться.

В дипмиссии пояснили, что налаженное прямое взаимодействие позволяет рассматривать каждый случай в кратчайшие сроки и действовать исключительно в интересах детей.

Российские дипломаты также уточнили условия, при которых возможно воссоединение. По их словам, любой ребенок, независимо от его текущего местонахождения или юридического статуса, имеет возможность вернуться к своим близким. Для этого родственникам необходимо официально заявить о себе и подтвердить наличие соответствующих законных прав.

В представительстве резюмировали, что гуманитарная работа в этом направлении ведется планомерно, вопреки попыткам внешних сил представить ситуацию в искаженном свете.

Ранее миссия РФ посоветовала Евросоюзу заняться судьбой прибывших в ЕС с Украины детей.