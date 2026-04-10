Москва10 апр Вести.Россия и Украина серьезно продвинулись в вопросах гуманитарного характера, в частности в обмене военнопленными и останками погибших военных, заявил в интервью информационной службе "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, в мае прошлого года Россия инициировала восстановление стамбульского формата, который затем продолжился в Абу-Даби и Женеве.

Стамбульский формат, который был потом и в Абу-Даби, и в Женеве, по политике не особо продвинулся, по политическим договоренностям, но по вопросам именно гуманитарного характера мы продвинулись очень серьезно. Вот и в обменах останками… Насколько я помню, за это время где-то 19,5 тысячи тел передано украинской стороне, а с нашей стороны – это примерно где-то 550. Поэтому вот она пропорция: 19,5 тысячи и 550. Поэтому вот эти цифры, они о многом говорят заявил Мирошник

Ранее сообщалось, что очередной этап обмена военнопленными между российской и украинской стороной назначен на субботу, 11 апреля.