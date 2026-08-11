Иранский суд приговорил девушку к смертной казни за убийство мужчины

В Иране казнили девушку, убившую мужчину при самообороне Иранский суд приговорил девушку к смертной казни за убийство мужчины

Москва11 авг Вести.В Иране казнили 23-летнюю Марзие Ниери за убийство делового партнера мужа, который, по ее словам, хотел подвергнуть ее сексуальному насилию. Об этом сообщает Euronews.

По словам девушки, она нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в целях самообороны. Муж обвиняемой также погиб в ходе инцидента.

Суд отклонил ее заявление о самообороне и после запроса семей жертв о применении кисаса – возмездия по принципу "равным за равное" по законам Исламской Республики – приговорил ее к смерти пишет издание

Приговор был приведен в исполнение 8 августа.

По версии независимой международной правозащитной организации Iran Human Rights, Ниери стала минимум 14-й девушкой, казненной в Иране с начала 2026 года.

В апреле Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обратился к делегации Ирана, призывая отменить казнь восьми женщин.