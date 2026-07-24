ВС Ирана пригрозили убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

В Иране собираются убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца ВС Ирана пригрозили убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) Ирана теперь будут убивать по одному военному США за каждого погибшего при американский ударах иранца. Такое заявление сделал глава центрального штаба иранских ВС "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

По его словам, это правило, которое Иран ранее уже "доказал противнику на практике". Он уточнил, что в Иране считают данное правило окончательно установленным и официально озвученным.

За каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий сказано в заявлении

24 июля США начали 13-ю серию ударов по Ирану.