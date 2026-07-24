Москва24 июлВести.Вооруженные силы (ВС) Ирана теперь будут убивать по одному военному США за каждого погибшего при американский ударах иранца. Такое заявление сделал глава центрального штаба иранских ВС "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
По его словам, это правило, которое Иран ранее уже "доказал противнику на практике". Он уточнил, что в Иране считают данное правило окончательно установленным и официально озвученным.
За каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащийсказано в заявлении
24 июля США начали 13-ю серию ударов по Ирану.