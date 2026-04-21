"Я был бы очень признателен": Трамп призвал Иран отменить казнь 8 женщин Трамп призвал Иран отменить казнь 8 женщин в рамках переговоров

Москва21 апр Вести.Отмена казни восьми женщин в Иране может стать отличным началом для переговоров США и Исламской Республики. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер обратился к делегации Ирана, которая по его словам, скоро начнет переговоры с представителями США.

Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров! написал Трамп

В своем посте он сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби. Тот утверждает, что Иран готовит к смертной казни восемь женщин. На своей странице в социальной сети X мужчина опубликовал их фотографии без указания имен.