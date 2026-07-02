Тренера, убившего в драке росгвардейца, пятый раз пытаются оправдать В Нижнем Новгороде тренеру, убившему росгвардейца, пытаются отменить приговор

Москва2 июл Вести.В Нижнем Новгороде детский тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин вновь избежал наказания: суд присяжных второй раз вынес ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника Росгвардии. Но прокуратура не готова смириться с таким решением — это уже пятая попытка добиться для мужчины тюремного срока. Об этом сообщает "Газета.ру"

Трагический конфликт случился 16 мая 2021 года в центре Нижнего Новгорода. Николай Кукушкин шел домой вместе с женой и друзьями, когда из бара вышли восемь росгвардейцев. Они приблизились к девушкам из компании Кукушкина — и между мужчинами вспыхнула ссора. Записи с камер наблюдения подтверждают: первым в драку вступил росгвардеец Михаил Рашоян, напав на тренера. В ходе потасовки Рашоян получил ножевые ранения и позже умер из‑за большой кровопотери.

На следующий день после случившегося Кукушкин сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. В итоге ему предъявили обвинение в убийстве. При этом трое росгвардейцев, принимавших участие в драке, стали фигурантами дела о причинении вреда здоровью — условные сроки им назначили только в 2025 году.

Кукушкина оправдали в октябре 2022 года, однако позже приговор был отменен. В процессе дальнейших разбирательств всплыл громкий скандал: один из присяжных признался, что оказался в коллегии не случайно — его попросила родственница из прокуратуры, рассчитывая повлиять на исход дела и добиться обвинительного приговора.

10 апреля 2026 года новая коллегия присяжных вновь пришла к выводу о невиновности тренера. Сейчас все стороны подали апелляции, и судебное разбирательство продолжается.

Если защита Кукушкина подала жалобу, чтобы добиться отмены избранной ему меры пресечения (подписки о невыезде), то прокуратура, очевидно, намерена отменить сам приговор. Это будет уже пятой попыткой отправить тренера за решетку говорится в сообщении

Пока Николай Кукушкин остается на свободе, но финальная точка в деле еще не поставлена.