Дело погибшего футболиста Ерошевича будет рассмотрено c присяжными В рассмотрении дела погибшего футболиста Ерошевича будут участвовать присяжные

Москва8 мая Вести.Уголовное дело по факту драки в Щелково, после которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет рассмотрено с присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время проходит их отбор.

Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор говорится в публикации

Инцидент произошел в августе 2025 года. Тогда у одного из ночных клубов в Щелково произошла драка. Одним из пострадавших в ходе конфликта стал футболист любительского клуба "Русская община" Арсений Ерошевич.

Он впал в кому, а спустя несколько дней умер. Тогда же предполагаемый зачинщик был отправлен в СИЗО.