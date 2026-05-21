Москва21 мая Вести.Рассмотрение уголовного дела об убийстве футболиста любительского клуба Арсения Ерошевича начнется 9 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сведениям источника, именно тогда Щелковский городской суд Московской области проведет первое заседание.

Отмечается, что Щелковский суд завершил процедуру отбора коллегии присяжных. В предыдущие несколько раз этого добиться не удавалось.

17 августа 2025 года между Ерошевичем и его товарищем и другой компанией произошел конфликт у одного из баров Щелково. Футболист скончался от полученных травм спустя несколько дней.

Подсудимые проходят по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ и ст. 116 УК РФ.