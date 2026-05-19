Москва19 мая Вести.В Нижнем Новгороде 15-летнего подростка приговорили к 8,5 годам за убийство с особой жестокостью. Он и его малолетняя подруга насмерть забили прохожего за отказ дать им сигареты и мобильный телефон. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений … Приговором суда подростку назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в июле 2025 года на улице Советской Армии. Потерпевший скончался на месте.

Отмечается, что девочка избежала уголовного наказания в силу возраста.