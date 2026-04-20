Житель Калуги осужден на 8 лет за покушение на убийство 17-летнего подростка

Москва20 апр Вести.Житель Калуги осужден на 8 лет колонии за покушение на убийство 17-летнего подростка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, летом 2025 года потерпевший с девушкой ночью находились на тренажерной площадке во дворе одного из домов по улице Степана Разина. Фигурант, посчитав, что молодые люди громко разговаривают, резко приблизился к подростку и молча нанес ему удар ножом в шею. Пострадавший сумел убежать от нападавшего и вызвать скорую медицинскую помощь.

В отношении 51-летнего мужчины … [по] ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)… назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Осужденный также должен будет выплатить пострадавшему подростку 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.