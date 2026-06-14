Двое подростков из Краснотурьинска, обвиняемые в убийстве девушки, арестованы

Суд отправил под арест двоих подростков из Краснотурьинска, зарезавших девушку Двое подростков из Краснотурьинска, обвиняемые в убийстве девушки, арестованы

Москва14 июн Вести.Двое несовершеннолетних жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняемых в убийстве 15-летней девушки, по решению суда арестованы, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По ходатайству следователя СК России в отношении обоих несовершеннолетних обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Расследование уголовного дела продолжается.

Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и по предварительному сговору, двоим молодым людям 2010 и 2011 года рождения было предъявлено 13 июня.

По данным следствия, вечером 12 июня на территории гаражного комплекса в Краснотурьинске юноши нанесли несколько ножевых ранений знакомой девушке 2011 года рождения, после чего бросили ее умирать и сбежали. Девушку обнаружили прохожие. Приехавшая по вызову скорая помощь отвезла ее больницу, где пострадавшая скончалась.

Причиной убийства, по версии следствия, стал конфликт, возникший между одним из юношей и девушкой из-за оскорбительных высказываний.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, парни заманили девушку в гаражи обманным путем, заранее планируя убийство.

По его словам, фигуранты дали признательные показания. У них изъято орудие убийства – колюще-режущий предмет.