Москва14 июнВести.Двое несовершеннолетних жителей Краснотурьинска Свердловской области, обвиняемых в убийстве 15-летней девушки, по решению суда арестованы, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По ходатайству следователя СК России в отношении обоих несовершеннолетних обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражуотмечается в публикации
Расследование уголовного дела продолжается.
Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и по предварительному сговору, двоим молодым людям 2010 и 2011 года рождения было предъявлено 13 июня.
По данным следствия, вечером 12 июня на территории гаражного комплекса в Краснотурьинске юноши нанесли несколько ножевых ранений знакомой девушке 2011 года рождения, после чего бросили ее умирать и сбежали. Девушку обнаружили прохожие. Приехавшая по вызову скорая помощь отвезла ее больницу, где пострадавшая скончалась.
Причиной убийства, по версии следствия, стал конфликт, возникший между одним из юношей и девушкой из-за оскорбительных высказываний.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, парни заманили девушку в гаражи обманным путем, заранее планируя убийство.
По его словам, фигуранты дали признательные показания. У них изъято орудие убийства – колюще-режущий предмет.