В Клину из-за судебных ошибок 4 года не могут вынести приговор за убийство

Москва9 мая Вести.В Клину Московской области четыре года не могут вынести обвинительный приговор по делу о бытовом убийстве. Процессуальные нарушения заставляют судей каждый раз возвращать дело на новое рассмотрение. Подробности сообщил "МК".

По данным источника, в июне 2022 года мужчина избил незнакомца, оскорбившего его бывшую жену. Грубиян получил несколько ударов тупым предметом и упал, ударившись головой. Вскоре он скончался. Предполагаемый убийца был задержан, ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.

На первом процессе в Клинском суде в совещательную комнату вместе с присяжными зашли двое запасных заседателей. Из-за нарушения тайны вердикт народных судей был отменен апелляционной инстанцией Мособлсуда. Мужчину тогда оправдали.

При повторных слушаниях судья приговорил обвиняемого к 1 году и 1 месяцу лишения свободы и освободил его за истечением срока давности. При этом выяснилось, что вердикт присяжных был фактически самовольно переформулирован служителем Фемиды. Также судья игнорировал факт нахождения обвиняемого в нетрезвом виде, на что указывали присяжные.

Таким образом, приговор был отменен во второй раз. Адвокат фигуранта уже обжаловал решение в кассационном суде.