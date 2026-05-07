После убийства спортсмена в Калуге возбудили дело По факту убийства спортсмена Исаева в Калуге возбуждено уголовное дело

Москва7 мая Вести.В Калуге возбуждено уголовное дело об убийстве 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, застреленного в ночь на 7 мая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, минувшей ночью между двумя мужчинами во дворе жилого дома по улице Болотникова в Калуге произошел конфликт. Подозреваемый на почве неприязненных отношений дважды выстрелил в своего оппонента.

От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) сказано в сообщении

Предполагаемого убийцу задержали.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что поводом для убийства стала ревность бывшего парня девушки Исаева.

Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. В последнее время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.