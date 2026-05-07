SHOT: задержан подозреваемый в убийстве чемпиона России Исаева В Калужской области задержан предполагаемый убийца чемпиона России Исаева

Москва7 мая Вести.В Калужской области был задержан предполагаемый убийца чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает SHOT.

Согласно сведениям источника, подозреваемому 41 год.

После убийства он пытался скрыться – силовики задержали его уже за пределами Калуги говорится в публикации

По предварительным данным, нападавший совершил не один выстрел в Исаева. После полученных травм тот скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что спортсмен был застрелен на фоне ревности со стороны бывшего возлюбленного его девушки.