Москва7 маяВести.В Калужской области был задержан предполагаемый убийца чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает SHOT.
Согласно сведениям источника, подозреваемому 41 год.
После убийства он пытался скрыться – силовики задержали его уже за пределами Калугиговорится в публикации
По предварительным данным, нападавший совершил не один выстрел в Исаева. После полученных травм тот скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что спортсмен был застрелен на фоне ревности со стороны бывшего возлюбленного его девушки.