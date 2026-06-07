Суд отменил оправдательный вердикт по делу о смертельной драке в Воскресенске Дело о смертельной драке в Воскресенске возобновят по решению суда

Москва7 июн Вести.В Московской области суд отменил оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей по уголовному делу о драке со смертельным исходом в Воскресенске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Приговор Воскресенского городского суда Московской области от 19 декабря 2025 года… в отношении [трех оправданных] – отменить… следует из материалов дела

По материалам следствия, в июле 2023 года трое мужчин из личной неприязни подкараулили жителя Воскресенска возле подъезда и до смерти избили. Подсудимые были оправданы, после чего гособвинитель обратился с просьбой отменить оправдательный приговор в связи с доказанностью вины фигурантов.

Суд удовлетворил апелляцию. Дело передано на новое судебное разбирательство.