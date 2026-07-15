Москва15 июлВести.В подмосковном Подольске двое мужчин избили подростка, отказавшегося покупать им алкоголь. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на улице Юбилейной в Подольске. К правоохранителям обратилась женщина, ставшая очевидицей драки.
По предварительной информации, к несовершеннолетнему 2009 г.р. подошли двое граждан, находившихся в состоянии опьянения, и попросили приобрести для них спиртное. Получив отказ, они нанесли подростку телесные повреждения. Пострадавший был госпитализированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Правонарушители установлены и доставлены в отделение полиции для разбирательства. Ими оказались местные жители 1993 и 1987 гг.р.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.