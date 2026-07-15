В подмосковном Подольске мужчины избили подростка за отказ купить им алкоголь

В Подольске двое мужчин избили подростка за отказ купить им алкоголь В подмосковном Подольске мужчины избили подростка за отказ купить им алкоголь

Москва15 июл Вести.В подмосковном Подольске двое мужчин избили подростка, отказавшегося покупать им алкоголь. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Юбилейной в Подольске. К правоохранителям обратилась женщина, ставшая очевидицей драки.

По предварительной информации, к несовершеннолетнему 2009 г.р. подошли двое граждан, находившихся в состоянии опьянения, и попросили приобрести для них спиртное. Получив отказ, они нанесли подростку телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Правонарушители установлены и доставлены в отделение полиции для разбирательства. Ими оказались местные жители 1993 и 1987 гг.р.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.