Москва27 мая Вести.Двоих избивших девушку краснодарцев задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Преступление было совершено в среду, 27 мая. Двое мужчин громко слушали музыку и пили алкогольные напитки на улице 40-летия Победы. Прохожая сделала им замечание, на что краснодарцы отреагировали агрессивно. Они избили девушку и показали ей предмет, похожий на пистолет.

На место незамедлительно приехал наряд ППС, хулиганов задержали доставили в отдел говорится в сообщении МВД

Оказалось, что мужчины – местные жители 26 и 28 лет. Теперь им грозит до 15 суток ареста. Тяжесть причиненного вреда здоровью девушки уточняется.