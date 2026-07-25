"Мы женимся": Олеся Иванченко сообщила о свадьбе с комиком Максимом Зайцем Ведущая Олеся Иванченко сообщила о свадьбе с комиком Максимом Зайцем

Москва25 июл Вести.30-летняя ведущая юмористического шоу и актриса Олеся Иванченко вышла замуж за 36-летнего белорусского комика Максима Зайца (настоящее фамилия – Загайский). Артистка опубликовала в соцсетях их общее фото, на котором она запечатлена с фатой и с букетом.

Мы сегодня женимся, а вы че? сказано в подписи

По данным The Voice, свадебную церемонию провела финалистка Высшей лиги КВН Лиза Ющук.

Накануне Иванченко сообщила, что в Москву из станицы Калужской Краснодарского края приехали ее родители. Артистка сделала их фото на фоне Кремлевского дворца.

Иванченко и Заяц не сообщали о своей помолвке. По данным из СМИ, телеведущая и комик познакомились в 2023 году в соцсетях.

Олеся Евгеньевна Иванченко - российская юмористка, стендап-комик, видеоблогер и актриса.

Максим Заяц – белорусский комик и импровизатор.