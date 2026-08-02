Москва2 авг Вести.Певица Алла Пугачева может получить прощение россиян в случае искреннего покаяния, заявил народный артист России Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru.

Так он прокомментировал возможность возвращения певицы, покинувшей Россию после начала СВО.

У уехавших никто не отнимает права искренней исповеди. Разбойника Христос принял в Царствие Небесное. Потому что тот раскаялся искренне. "Есть чувство правды в сердце человека", писал Лермонтов. Это чувство правды подскажет нам, когда они будут каяться, искренне это или нет. Если искренне, тогда они будут прощены сказал Бурляев

Ранее сообщалось, что загородный дом в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), несмотря на финансовые трудности, остается непроданным.