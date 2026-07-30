Ямпольская ответила, "отменят" ли Пугачеву в РФ из-за действий иноагента Галкина "Россия отменами не занимается": Ямпольская о статусе Пугачевой в РФ

Москва30 июл Вести.Россия не занимается "отменами", если речь не идет о нарушениях закона. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, говоря о статусе певицы Аллы Пугачевой в России.

Слова Ямпольской приводит журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Он обратился к советнику с вопросом, как повлияют действия шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на положение его супруги Пугачевой в России.

Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую. В России, если речь не идет о нарушениях закона, никогда ничего запрещаться и отменяться не будет ответила Ямпольская

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