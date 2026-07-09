Москва9 июл Вести.День детской книги может праздноваться 26 марта в память о советском празднике "Книжкины именины", заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Почему 26 марта рассматривается как День детской книги в России? Потому что именно 26 марта 1943 года - в самый разгар Великой Отечественной войны - по инициативе Льва Абрамовича Кассиля и других выдающихся советских детских писателей, тех, кого мы сейчас считаем классиками и любим уже не в одном поколении, именно тогда состоялся этот праздник - "Книжкины именины" он тогда назывался рассказала она на брифинге

Ямпольская отметила важность инициативы и напомнила, что впервые эта идея прозвучала на открытии Недели детской книги в марте в Доме Союзов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2026 года установить в стране День детской книги.