Драпеко: РФ - литературоцентричная страна, в ней надо поддерживать книгоиздателя Депутат Драпеко: закон о льготной аренде для книжных магазинов поможет издателям

Москва17 апр Вести.Закон о возможности открывать в учреждениях культуры книжные магазины направлен на поддержку книгоиздателей. Об этом рассказала ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко.

По ее словам, согласно закону, учреждения культуры могут сдавать помещения в льготную аренду для книжных магазинов.

Закон определяет цену начальную - это будет 1 рубль за квадратный метр в год, а дальше начинается аукцион между книгоиздателями или книготорговцами за право занять это место. Определяет место и участие учреждения культуры в таком аукционе руководство этого учреждения. А поскольку у нас десятки тысяч учреждений культуры на территории Российской Федерации, то мы надеемся, что это приведет к резкому увеличению продаж книжной продукции сказала Драпеко

Кроме того, отметила депутат, в учреждениях культуры можно будет проводить просветительские мероприятия, в том числе творческие вечера авторов.

Россия - литературоцентричная страна. И чтение, причем чтение книг бумажных, всегда было такой традицией подчеркнула Драпеко

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что средняя цена книг в РФ снизилась почти на 10% за год.