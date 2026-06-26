Москва26 июн Вести.Российская певица Алла Пугачева и другие уехавшие деятели культуры могут вернуться в Россию, если осознали свои ошибки, заявил в интервью NEWS.ru Олег Жириновский, младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, право на возвращение на родину должно оставаться у всех, кто не перешел "красные линии".

Те, которые раскаялись, лишнего не позволили, а просто поддались влиянию толпы или испугались, — у них возможность вернуться должна быть. Хотят вернуться — пусть. Но пускай здесь помогают [тылу и фронту]. Запретить кому-то возвращаться на родину, я считаю, неправильно. Может, человек осознал все свои ошибки, высказывания отметил он

В ходе беседы Жириновский также поделился личными воспоминаниями об отце. Он рассказал, что основатель ЛДПР в зрелом возрасте мечтал снова стать отцом, стремясь в полной мере осознать радость родительства.

Кроме того, по словам собеседника, Владимир Жириновский придерживался радикальных взглядов относительно завершения украинского конфликта, утверждая, что СВО должна была закончиться "в Лондоне". Как пояснил сын политика, его отец был убежден, что лишь кардинальные меры способны навсегда урегулировать отношения между Россией и Европой.