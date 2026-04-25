Соловьёв: Жириновский был оппонентом власти, но никогда не был против страны

Жириновский никогда не был против своей страны, заявил Соловьёв Соловьёв: Жириновский был оппонентом власти, но никогда не был против страны

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был непримиримым оппонентом власти, но он никогда не был против своей страны. Об этом журналист Владимир Соловьёв заявил в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Будучи, казалось, постоянно непримиримым оппонентом власти, он никогда не был против страны. Он понимал, что это его время. Вот сейчас война, он ее предвидел. И он хотел быть вот в этот момент с народом, со страной сказал Соловьёв

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Жириновский был патриотом, который очень много сделал для своей страны.