Москва2 мая Вести.Бразильская актриса Даниела Эскобар, известная в России по роли Маизы в сериале "Клон", записала обращение с благодарностями российским поклонникам. Видеоролик размещен в соцсетях.

57-летняя кинозвезда, которая сейчас проживает в США, рассказала о встрече с россиянкой в лифте парковки в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, россиянка обратилась к ней и спросила, не снималась ли та в сериале "Клон". Даниела Эскобар в ответ выразила удивление тому, что у собеседницы "хорошая память", потому что "этот сериал такой старый". В ответ собеседница сообщила, что только что приехала из России, и там "никогда не перестают" транслировать "Клон".

Даниела Эскобар была удивлена тем, что в России 250-серийная телесага идет уже около 25 лет. Актриса рассказала, что поклонники из России "проявляют очень большую любовь, очень сильную, они смотрят сериал без остановки". Кинозвезда уточнила, что стала получать сообщения и от бразильцев, которые смотрели сериал в детстве и не понимали ее героиню Маизы, считая злодейкой, а во взрослые годы разглядели трагедию нелюбимой женщины, которая стала "озлобленной, грустной". По словам актрисы, российские поклонники с этим согласны.

Даниела Эскобар записала обращение к россиянам и указала на то, что читает все комментарии.

Каждое слово, которое вы мне пишите, я читаю, и это мне очень дорого. И я хочу поблагодарить вас, огромное вам спасибо за то, что вы меня смотрите, люблю вас! сказала исполнительница роли Маизы

Даниела Эскобар живет в США с 2005 года. По данным из открытых источников, она основала там агентство по подбору актеров, также занимается озвучкой. У актрисы есть сын Андре Эскобар Дункан Матараццо, рожденный в браке с первым бывшим мужем - режиссером Жайми Монжардином.