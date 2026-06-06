Звезда "Рабыни Изауры": то, как меня встречают в РФ – нечто необыкновенное

Звезду "Рабыни Изауры" удивило, что в РФ спустя 42 года помнят героев сериала Звезда "Рабыни Изауры": то, как меня встречают в РФ – нечто необыкновенное

Москва6 июн Вести.Бразильскую актрису, звезду "Рабыни Изауры" Луселию Сантос удивило, что россияне спустя 42 года помнят героев телесериала. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам Сантос, то, как ее встречают в России – очень впечатляет.

Потому что сколько же лет назад-то прошел сериал. И это так удивительно, что люди не только помнят о том, как звали персонажей, обо всей этой истории, а просто как они меня принимают. Такое ощущение, что сериал вышел неделю назад. Это нечто необыкновенное сказала актриса

Ранее звезда телесериала "Рабыня Изаура" рассказала, что собирается подняться на Эльбрус.