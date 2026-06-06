Москва6 июнВести.Российский певец Вячеслав Макаров пригласил бразильскую актрису, звезду "Рабыни Изауры" Луселию Сантос на рыбалку в Астрахань. Об этом он сказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести". Макаров предложил Сантос целый тур по России.
Вообще легко. Можно начать с Красной площади и закончить рыбалкой в Астрахани. Во всех красках показатьсказал Вячеслав
На вопрос Малахова о том, какой песней он хочет "побаловать" Сантос, Макаров ответил – "Мы желаем счастья вам".
Ранее звезда телесериала "Рабыня Изаура" призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы.