Певец Вячеслав Макаров захотел побаловать звезду "Рабыни Изауры" песней у костра Певец Макаров позвал звезду "Рабыни Изауры" на рыбалку в Астрахань

Москва6 июн Вести.Российский певец Вячеслав Макаров пригласил бразильскую актрису, звезду "Рабыни Изауры" Луселию Сантос на рыбалку в Астрахань. Об этом он сказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести". Макаров предложил Сантос целый тур по России.

Вообще легко. Можно начать с Красной площади и закончить рыбалкой в Астрахани. Во всех красках показать сказал Вячеслав

На вопрос Малахова о том, какой песней он хочет "побаловать" Сантос, Макаров ответил – "Мы желаем счастья вам".

Ранее звезда телесериала "Рабыня Изаура" призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы.