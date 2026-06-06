Актриса "Рабыни Изауры" рассказала о своей прогулке по Красной площади

Звезда "Рабыни Изауры" вспомнила, как замерзла на Красной площади Актриса "Рабыни Изауры" рассказала о своей прогулке по Красной площади

Москва6 июн Вести.Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос рассказала, что замерзла во время прогулки по Красной площади.

Актриса гуляла по Красной площади в Москве в 2008 году. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести". Сантос вспомнила, что это было зимой.

В 2008 году. Было очень холодно. Она [Красная площадь] прекрасна, безусловно сказала Луселия

Ранее звезда телесериала "Рабыня Изаура" призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы.