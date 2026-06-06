Москва6 июнВести.Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос рассказала, что замерзла во время прогулки по Красной площади.
Актриса гуляла по Красной площади в Москве в 2008 году. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести". Сантос вспомнила, что это было зимой.
В 2008 году. Было очень холодно. Она [Красная площадь] прекрасна, безусловносказала Луселия
Ранее звезда телесериала "Рабыня Изаура" призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы.