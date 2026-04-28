Москва28 апр Вести.Блогер и певица Ольга Бузова в спектакле "Покровские ворота" театра Надежды Бабкиной выглядит как беспомощная актриса. Такое мнение выразила театральный критик Марина Райкина в разговоре с NEWS.ru.

По ее словам, в постановке МХАТа "Чудесный грузин" Бузова смотрелась значительно лучше.

Она была абсолютно беспомощная актриса в абсолютно беспомощном спектакле, характер ее героини не определен. И дело не в сравнении с фильмом "Покровские ворота", зрелище получилось унылое, хотя там поют и танцуют передает ее слова издание

При этом критик предположила, что одной из причин могла стать спешка: Бузову, возможно, слишком быстро ввели в спектакль и не дали достаточно времени, чтобы доработать роль. Райкина также обратила внимание, что артистка была не в лучшей форме — болела, у нее не было голоса, и это, по ее мнению, тоже могло негативно сказаться на ее игре.

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