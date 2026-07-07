В Сочи во время спуска по канату актриса Юлия Франц застряла над пропастью

Актриса Юлия Франц застряла над пропастью в Сочи во время ливня В Сочи во время спуска по канату актриса Юлия Франц застряла над пропастью

Москва7 июл Вести.Известная по ролям в российских сериалах "Универ" и "Метод" актриса Юлия Франц вместе с подругой застряла над пропастью в Сочи во время катания на зиплайне. Соответствующее видео артистка разместила на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, как во время спуска начался ливень. В результате Юлия с подругой застряли на высоте в 207 метров. Позже девушкам помог спуститься сотрудник.

Спасибо нашим спасателям за смелость на высоте в 207 метров написала Юлия

Девушки не поддались панике и после спасения сделали счастливые фото.