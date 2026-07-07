Москва7 июлВести.Известная по ролям в российских сериалах "Универ" и "Метод" актриса Юлия Франц вместе с подругой застряла над пропастью в Сочи во время катания на зиплайне. Соответствующее видео артистка разместила на своей странице в соцсети.
На кадрах видно, как во время спуска начался ливень. В результате Юлия с подругой застряли на высоте в 207 метров. Позже девушкам помог спуститься сотрудник.
Спасибо нашим спасателям за смелость на высоте в 207 метровнаписала Юлия
Девушки не поддались панике и после спасения сделали счастливые фото.