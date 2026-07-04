В Сочи три человека пострадали на аттракционе

Три человека пострадали в Сочи на аттракционе В Сочи три человека пострадали на аттракционе

Москва4 июл Вести.Три человека, в том числе 18-летняя девушка, пострадали на аттракционе в парке "Ривьера", организована проверка, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В ходе проверки будет дана оценка эксплуатации аттракционной техники, по ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования сказано в сообщении

В надзорном ведомстве уточнили, что в числе пострадавших девушка, которой в день происшествия исполнилось 18 лет.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 2 июля. На одном из аттракционов первая вагонетка, в которой находились три человека, отцепилась от состава и рухнула вниз.