Mash: в Москве ребенок скатился с горки прямо на доску с гвоздями в ресторане

Ребенок поранился о доску с гвоздями в сухом бассейне ресторана в Москве Mash: в Москве ребенок скатился с горки прямо на доску с гвоздями в ресторане

Москва8 июл Вести.Во время празднования дня рождения в ресторане изменница поранилась о доску с гвоздями, которая находилась в сухом бассейне.

Как сообщает Mash, инцидент произошел на Пятницком шоссе в Москве, куда родители привели детей для того, чтобы отметить праздник.

Дети сразу побежали в игровую комнату. Во время спуска с горки 8-летняя именинница порезала руку о доску с торчащими гвоздями сказано в публикации

Для оказания помощи девочке вызвали медиков. По словам родителей, под шариками в бассейне они заметили еще осколки разбитой посуды.

Причины произошедшего и ответственных за инцидент установит полиция.