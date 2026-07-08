Москва8 июлВести.Во время празднования дня рождения в ресторане изменница поранилась о доску с гвоздями, которая находилась в сухом бассейне.
Как сообщает Mash, инцидент произошел на Пятницком шоссе в Москве, куда родители привели детей для того, чтобы отметить праздник.
Дети сразу побежали в игровую комнату. Во время спуска с горки 8-летняя именинница порезала руку о доску с торчащими гвоздямисказано в публикации
Для оказания помощи девочке вызвали медиков. По словам родителей, под шариками в бассейне они заметили еще осколки разбитой посуды.
Причины произошедшего и ответственных за инцидент установит полиция.