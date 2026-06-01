Девушка упала с восьмого этажа на дне рождения подруги и погибла

В Москве день рождения девушки закончился гибелью одной из приглашенных

Москва1 июн Вести.В ночь на 1 июня, в одном из домов на Варшавском шоссе в Москве восемнадцатилетняя девушка выпала из окна восьмого этажа на дне рождении подруги, сообщает "Московский Комсомолец".

Компания подростков отмечала день рождения подруги у нее дома. Затем они переместились на детскую площадку, а уже ближе к 4 часам утра поднялись на восьмой этаж - на лестничную клетку дома.

В какой-то момент 18-летняя девушка по неосторожности выпала из окна. Она приземлилась на козырек подъезда говорится в сообщении

От полученных травм девушка скончалась.