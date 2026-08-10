В Москве насмерть разбилась девушка, выпавшая из окна обнаженной

На Филевском бульваре в Москве из окна выпала обнаженная девушка, она погибла В Москве насмерть разбилась девушка, выпавшая из окна обнаженной

Москва10 авг Вести.На западе Москвы из окна одного из жилых домов выпала обнаженная девушка. В результате происшествия она погибла, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на Филевском бульваре.

Обнаженная девушка выпала из окна на Филевском бульваре в Москве. … Личность погибшей устанавливается написано в сообщении источника

Согласно приведенным предварительным сведениям, девушке от 25 до 30 лет, она является гражданкой другого государства.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Также ведется установление обстоятельств и причин.