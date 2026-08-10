Москва10 авгВести.На западе Москвы из окна одного из жилых домов выпала обнаженная девушка. В результате происшествия она погибла, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла на Филевском бульваре.
Обнаженная девушка выпала из окна на Филевском бульваре в Москве. … Личность погибшей устанавливаетсянаписано в сообщении источника
Согласно приведенным предварительным сведениям, девушке от 25 до 30 лет, она является гражданкой другого государства.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Также ведется установление обстоятельств и причин.